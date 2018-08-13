ИА «Ореанда-Новости». Все попытки Соединённых Штатов обвинить Россию в том, что страна не полностью уничтожила запасы химического оружия, лицемерными и необоснованными. Такое заявление прозвучало в понедельник в Министерстве иностранных дел.

Очень даже в стиле Америки пытаться испортить репутацию Москвы и выставить её в плохом свете как безответственно подходящую к международным законам, договорённостям и обязательствам, но в то же время самой не спешить их исполнять – США так и не притронулись к своему химическому оружию и остаются единственной страной, которая является участницей Конвенции о запрещении химоружия и при этом обладает внушительным запасом.

Обвинения по многим причинам звучат абсурдно. В первую очередь, потому что причастность России к событиям в Солсбери никаким образом не доказана – в нашумевшем «деле Скрипалей» на Москву по-прежнему сыпались лишь голословные обвинения. Дипведомство с сожалением констатирует, что британские коллеги отказываются сотрудничать, игнорируя обращения со стороны России также допустить её до расследования.

Санкции со стороны Соединённых Штатов угрожают целостности КЗХО и бьют по авторитету Организации по запрещению химоружия, с которой Москва тесно сотрудничала при выполнении программы ликвидации химического арсенала.

В российском МИДе сделали вывод, что Вашингтон вновь продемонстрировал полнейшее неуважение к международной правовой системе и нагло использует механизмы контроля над вооружением, чтобы диктовать свои условия. Америка не раз отказывалась участвовать в программах по контролю над вооружением или программах разоружения, но не раз требовала участия других стран.

В свою очередь Россия не раз действиями подтверждала свою приверженность соблюдению международных законов, стандартов, обязательств и считает недопустимыми и неприемлемыми любые сомнения, связанные со своей исполнительностью. Именно потому страна продолжит укреплять КЗХО и ОЗХО, тесно сотрудничать и работать с международно-правовой системой по контролю над вооружениями и нераспространением. Москва в очередной раз призвала Вашингтон отказаться от "безответственной линии на дальнейшую разбалансировку".