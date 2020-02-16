ИА «Ореанда-Новости». Замглавы МИД назвал условие, которое необходимо выполнить для следующей встречи в «нормандском» формате.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что для того, чтобы состоялась новая встреча в «нормандском» формате, необходимо увидеть результаты предыдущих переговоров. Грушко заявил об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Грушко отметил, что новая встреча должна будет подвести черту тем договорённостям, которые были достигнуты на предыдущих переговорах. Речь идёт о разминировании, формуле «Штайнмайера», прекращении огня, разведения сил, обмена пленными и так далее.

Власти России неоднократно напоминали Украине о необходимости исполнения обязательств по Минским соглашениям, однако сталкивались с невыполнением договорённостей.



