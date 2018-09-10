ИА «Ореанда-Новости». Глава дипведомства Яцек Чапутович объявил о том, что Министерства иностранных дел Польши уволили практически всех сотрудников, которые окончили МГИМО. Министр отметил, что теперь на высоких дипломатических и политических постах выпускникам МГИМО и сотрудникам коммунистических служб не место. Руководство ведомства практически полностью обновилось.

Российский Совет Федерации выступил с возмущением и критикой действий польских властей, в частности представитель Софеда Владимир Джабаров высказал мысль о том, что, стремясь «побольнее укусить Россию», польский МИД лишился ценных профессионалов.

Однако, на это кадровые перестановки не окончены: в ближайшее время ведомство планирует заменить 86 из 101 послов Польши, полным ходом идёт замена 111 директоров различных департаментов дипведомства.

Доцент социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский отметил, что увольнение выпускников МГИМО несправедливо в свете того, насколько много каждый из этих людей сделал для Польши.

Эксперт также высказывал мысль о том, что в последние годы польская дипломатия «становится слабее», потому что внешнеполитическое наполняется всё менее квалифицированными кадрами. Министры иностранных дел в том составе, в котором их сформировал в своё время Радослав Сикорский, куда более профессиональны, чем новое поколение дипломатов. По мнению Офицерова-Бельского, их отличает то, что они никогда не были независимы - на них постоянно оказывалось большое влияние партией Ярослава Качиньского, который вопреки национальным интересам Польши мог заставлять дипломатов выполнять не совсем разумные предложения - вот главная причина падения качества дипломатической службы в последние годы.

Все кадровые изменения, включая увольнения выпускников МГИМО, в министерстве иностранных дел Польши уклончиво объяснили «потребностями дипломатической службы».

О грядущих увольнениях в МИД стало известно ещё в январе 2018 года от самого Чапутовича, который сообщил о решении ведомства снизить проходной балл при выполнении теста для приёма на работу. На тот момент многие СМИ трактовали этот шаг как готовность руководства МИД заменить уволенных сотрудников даже ценой снижения их квалификации.