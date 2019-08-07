ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел России заявило, что Украина должна Содружеству Независимых Государств (СНГ) более 300 миллионов рублей.

Данная сумма накопилась с 2014 года, когда киевские власти прекратили выплачивать взносы. «В соответствии с действующими в СНГ нормами и правилами, размер задолженности перед единым бюджетом СНГ и порядок её погашения определяются решением Совета глав правительств Содружества», – сообщили в дипломатическом ведомстве. Решение о том, каким именно будет порядок выплаты долга, пока не было принято.

Сотрудники российского МИДа подчеркнули, что юридически Украина по-прежнему является полноценным членом СНГ, его представителей регулярно приглашают на заседания высших уставных органов и информируют об их результатах. «Несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало. Киев также официально не выходил из отраслевых советов, так что украинские представители в любой момент могут принять участие в их заседаниях. Никаких препятствий для полноценного участия Украины в делах Содружества нет», – заявили дипломаты.