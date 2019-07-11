ИА «Ореанда-Новости» Министерство обороны США прокомментировало сообщения журналистов о попытке кораблей иранского флота задержать британский танкер «Бритиш Хэритедж» в Ормузском проливе. 10 июля несколько катеров Военно-морских сил Ирана пытались воспрепятствовать его проходу через пролив.

В Пентагоне считают, что угроза судоходству в указанном проливе и на других международных водных маршрутах в регионе требует вмешательства международного сообщества. Сотрудник пресс-службы Центрального командования США Билл Урбан подчеркнул, что все страны должны встать на защиту свободы торговли, которая является «основой глобального процветания».

Ранее глава объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд сообщил о планах создания международной коалиции для патрулирования акватории у побережья Ирана и Йемена.