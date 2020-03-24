ИА «Ореанда-Новости». Глава Минприроды оценил ситуацию с мусорной реформой в России. В природоохранном ведомстве сообщили, что необходимо разработать схемы для финансовой помощи региональным операторам.

В Минприроды сообщили, что некоторые региональные операторы находятся на грани банкротства. Поэтому ведомство намерено помогать им льготными кредитами и субсидиями.

Также Минприроды намерено возместить банкам часть недополученных процентов по льготным кредитам, которые были выданы предприятиям отрасли обращения с отходами. Кроме того, государство намерено помочь с погашением лизинговых кредитов.