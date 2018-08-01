ИА «Ореанда-Новости». Министерство труда разместило на своём правовом портале документ проекта с поправками, где ведомство предлагает исключить самозанятых из-под действия Трудового кодекса. Это значит, что нормы трудового права не будет распространяться на самозанятых граждан. Это объясняется отсутствием контроля за соблюдением трудового законодательства в отношении них.



Исключение из сферы регулирования трудового законодательства могут коснуться только тех, кто не оформлялся в качестве индивидуального предпринимателя. К таким относятся репетиторы, домработницы, няни. Часто такие услуги осуществляют без оформления трудовых отношений, отмечает Министерство труда в документе, опубликованном 31 августа.

Без оформления работодатель не может фактически исполнить обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом: заключить трудовой договор, уплатить страховые взносы, оформить свидетельство пенсионного страхования. В Минтруда сообщают, что необходимы изменения в законодательстве, так как данные пункты свидетельствуют о несовершенстве системы правового регулирования у самозанятых.

В 2017 году в России уже пытались легализовать бизнес самозанятого населения, но особого успеха не добились в этом вопросе. Напомним, самозанятым предложили налоговую амнистию, если они станут на учёт в инспекцию по налогам. Оформились меньше тысячи людей, тогда «амнистию» продлили до конца этого года.

В проекте Минтруда есть и другие поправки, они касаются регламентирования деятельности индивидуальных предпринимателей.

В мае под самозанятыми предложили называть тех предпринимателей, которые получают доход от своего бизнеса, но не имеют при этом наёмных работников.

Таким самозанятым не будет необходимости регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, для них запустят специальный налоговый режим. В министерстве предложили запустить его пилотную версию с 2019 года.

Ранее Михаил Мишустин, глава ФНС, сказал президенту Владимиру Путину, что в Москве и Подмосковье, Татарстане и Калужской области такой механизм в тестовом режиме может быть запущен.