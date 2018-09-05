ИА «Ореанда-Новости». 8 сентября 2018 года в Москве состоится встреча Президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Темой диалога станут вопросы взаимного сотрудничества и совместной работы в объединениях международного уровня, таких как ЕАЭС и ОДКБ.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил эту информацию и напомнил о том, что политики встречались за столом переговоров уже дважды за последние несколько месяцев: в мае в Сочи и на полях ЧМ-2018 в июне, а также трижды созванивались по важным политическим вопросам.

Так встреча 14 мая в Сочи, «на полях» заседания Высшего Евразийского экономического совета, на первой встрече Путина и Пашиняна, российский лидер поздравил премьера с избранием на пост главы правительства. Владимир Владимирович выразил надежду, что двустороннее сотрудничество с Арменией будет лишь углубляться и динамично развиваться.

13−14 июня состоялся рабочий визит премьера Пашиняна в Москву. В город он прибыл на Чемпионат мира по футболу. Армянский лидер провёл тогда встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По итогам переговоров каждая из сторон подтвердила особый характер российско-армянских отношений.

Ушаков отметил, что за последнее время у обеих сторон накопилось достаточно много вопросов друг к другу, поэтому власти ожидают откровенного, серьёзного разговора по всем вопросам.

Никол Пашинян ещё 2 сентября 2018 года заявил о том, что планирует посетить Россию с рабочим визитом. Он говорил о том, что в политических кругах ходят слухи о том, что армянско-российские отношения находятся в некоем кризисе и испытывают ряд проблем. Премьер заверил, что это ошибочное мнение и в действительности двусторонние связи продолжают укрепляться «в рабочей атмосфере».

Сергей Лавров тоже прокомментировал предстоящую встречу, заявив, что российской стороне будет важно услышать, как сам новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране. Как заметил Министр иностранных дел, Москве небезразлично, как в этой ситуации выглядят обязательства Армении перед ОДКБ.