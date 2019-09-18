ИА «Ореанда-Новости» По словам Андрея Савицкого, дозвониться до ЕВЦ по вопросам, не связанным с отоплением, все труднее и труднее.

Решением проблемы стала отдельная горячая линяя (тел. +7 (495) 539-53-53). Кроме того, жители Москвы теперь могут оставить заявку на мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

Стоит отметить, что отопление включат, когда 5 дней подряд температура не превысит 8 градусов. Работы по включению обычно длятся несколько дней.



Источник: ИА «Ореанда-Новости»