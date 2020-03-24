ИА «Ореанда-Новости». Мэр Москвы призвал ввести карантин для пожилых людей старше 65 лет в городах-миллионниках. Такое предложение Сергей Собянин высказал на совещании у президента России Владимира Путина. Московский глава напомнил, что подобные меры уже введены в Москве.

Собянин отметил, что основной группой риска являются пожилые граждане. Поэтому в Москве были введены меры для защиты данной категории населения, которые предусматривают полную самоизоляцию. Он предложил ввести карантин для пенсионеров в тех субъектах, где высокая динамика.

Городоначальник заявил, что система карантина должна применяться в Санкт-Петербурге и всех городах-миллионниках. Именно на пожилых людей придётся основная доля занятых реанимационных коек. Поэтому нужно сгладить «этот пик», иначе «система не справится», подытожил Собянин.