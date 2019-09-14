ИА «Ореанда-Новости» Студенческий Telegram-канал DOXA сообщил, что в Москве рядом со станцией метро «Университет» в ходе ежегодного парада студентов были задержаны Валерий Костенок, студент Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, член партии «Яблоко», ранее проходивший по «делу 27 июля» о массовых беспорядках, а также студентки Высшей школы экономики Тима Мутаева и Татьяна Колобакина.

Молодые люди были одеты в футболках с надписью «Свободу Жукову». Егор Жуков также был привлечён по тому же делу, впоследствии с него были сняты обвинения в участии в массовых беспорядках, но предъявлены новые обвинения – на этот раз в публичных призывах к экстремизму в Интернете.

Сообщается, чтои отправили в отделение внутренних дел Московского государственного университета для проведения «беседы».