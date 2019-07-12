ИА «Ореанда-Новости» Французское информационное агентство AFP сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что руководство военного блока выразило озабоченность в связи с поставкой в Турцию С-400, зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) российского производства. «Мы озабочены возможными последствиями решения Турции», – сказал источник агентства.

12 июля министерство обороны Турции сообщило о начале поставок С-400. Позже это было подтверждено представителями Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Москва и Анкара заключили контракт о поставках С-400 ещё в 2017 году. США заявили протест, угрожая турецким властям различными санкциями, в том числе связанными с сотрудничеством в отношении американских новейших истребителей. Турция, несмотря на давление, не отказалась от выполнения условий договора с Россией.