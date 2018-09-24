ИА «Ореанда-Новости». 24 сентября 2018 года при усиленных мерах безопасности состоялось открытие 73-ей Генеральной ассамблеи ООН.

В программе на ближайшую неделю – выступления лидеров различных стран и правительств, в ходе которых в зале прозвучит множество политических мнений из уст первых государственных лиц. Такие политические выступления, как правило, знаменуют начало нового мирового политического сезона. В числе выступающих будет присутствовать и Пётр Порошенко, которому предстоит озвучить позицию Украины в важных для российской стороны вопросах внешней политики и международной безопасности. В речи особое внимание будет уделено отношениям с Российской Федерацией – это можно понять по тому, что в повестку дня накануне включили вопрос Крыма и Донбасса.

Вероятнее всего, Пётр Порошенко вновь коснётся вопроса миротворческой миссии ООН на Донбассе, включая создание международной администрации для управления неподконтрольной территорией, когда на неё зайдет миротворческая миссия – такой своеобразный наступательный шаг на Россию, которая по-прежнему находит миротворцев необходимыми только для защиты представителей спецмиссии ОБСЕ. Этот вопрос куда более дискуссионный, чем перенос места переговоров по Донбассу из Минска.

Что касается смены места переговоров, то здесь всё звучит разумно. Украинская сторона имеет полное право усматривать непоследовательность и ненадёжность своего соседа. На словах Белоруси хоть и представляет себя как страну дружественную для Украины, как её верного партнёра, но в то же время все свои действия на внешнеполитической арене корректирует согласно курсу Кремля, тем самым выступая против Киева.

Президент Лукашенко и миссия Беларуси при ООН вышли за рамки нейтралитета ещё тогда, когда ранее не поддержала включение в повестку дня Генассамблеи ООН вопрос Донбасса. Украинские политики уже давно косо посматривают в сторону Минска, но не принимали при этом предложение Астаны переводить переговоры в Казахстане, потому что куда более удобно и рационально лететь на менее дальнее расстояние. Минск, фактически, превратился в транзитный пункт стыковки. Но теперь с политической точки зрения Минск теряет выгоду, потому что государство-принимающая сторона переговоров должна иметь нейтральную позицию, а не быть враждебной одной из стран.

И, конечно, главным результатом выступлений на Генассамблее ООН будет демонстрация стремлений Украины к решению конфликта и выполнения Минска-1 и Минска-2, а также не конструктивности российских убеждений, которые ведут к замораживанию конфликта