ИА «Ореанда-Новости» Журналистам издания «Главком» стало известно о проведении следственных действий в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины расследуют обстоятельства ведения протоколов заседаний, берут показания у лиц, которые ответственны за обеспечение секретности в помещениях офиса главы государства. В публикации «Главкома» указано, что это связано с теми совещаниями, на которых планировались действия армии и флота в бытность Петра Порошенко президентом страны. Также отмечено, что следователи не отвечают на вопросы о том, что именно они ищут.