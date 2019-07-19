ИА «Ореанда-Новости» Группа американских конгрессменов, представленная членами как Республиканской, так и Демократической партий, внесла в Палату представителей законопроект, который предусматривает введение санкций против сотрудников «службы безопасности России». В качестве причины введения очередных ограничений указано задержание украинских военных моряков в Керченском проливе.

В заявлении американских парламентариев сказано, что санкции должны быть введены в отношении «24 высокопоставленных сотрудников российской службы безопасности и их близких соратников, пока Россия не освободит 24 украинских моряка и три корабля этой страны, незаконно захваченных в районе Керченского пролива в Азовском море». Захват кораблей украинского флота российскими пограничниками назван «неспровоцированным опасным нападением», а задержание членов их экипажей – незаконным.