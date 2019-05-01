ИА «Ореанда-Новости» В Париже проведение первомайских демонстраций вылилось в столкновения между манифестантами и сотрудниками полиции.

Первые инциденты произошли на бульваре Монпарнас, где в акции участвовали «жёлтые жилеты» и представители французских профсоюзов.

Особо острые конфликты случились близ ресторана «Ротонд». Протестующие с закрытыми масками лицами после многочисленных провокационных выкриков начали бросать в полицейских бутылки, петарды и другие предметы. Стражи порядка в ответ применили гранаты со слезоточивым газом. Были задержаны несколько человек. Впоследствии их количество возросло до 165.

Несмотря на столкновения с представителями власти, ни одно из движений – организаторов манифестаций не объявляло о переносе либо отмене первомайских акций в столице Франции.

Ещё вечером 30 апреля правоохранительные органы произвели более 9 тысяч проверок в районах многочисленных акций протеста. У задержанных были обнаружены запрещённые предметы, такие как ножи, молотки, разводные ключи, баллончики с газом, ёмкости с горючим, противогазы. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил о возможном участии в манифестациях активистов экстремистских движений, в том числе иностранцев.