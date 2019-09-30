ИА «Ореанда-Новости» В храме Сен-Сюльпис в Париже завершилась официальная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Когда гроб с телом национального лидера, накрытым флагом республики, вынесли из церкви, собравшиеся рядом с церковью люди зааплодировали. Аплодисментами также приветствовали дочь экс-президента Клод с мужем и внука политика Мартена. Вдова Жака Ширака Бернадетт не смогла присутствовать на церемонии по состоянию здоровья.

На службе в храме находились действующий глава государства Эмманюэль Макрон с женой, премьер-министр страны Эдуар Филипп, министры и депутаты национального парламента. На церемонию прощания с Шираком прибыли президент России Владимир Путин, бывшие президенты Франции Франсуа Олланд, Николя Саркози, Валери Жискар д’Эстен, бывший президент США Билл Клинтон.

Жак Ширак будет погребён 30 сентября на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей дочерью Лоранс, которая умерла в 2016 году. Предполагается, что похороны не станут публичным мероприятием.