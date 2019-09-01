ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сообщил причину, по которой представители России не получили приглашения на мероприятия, посвящённые годовщине начала Второй мировой войны.

Дипломат заявил, что гости выбирались на основании современных критериев, поэтому в перечень приглашённых попали страны Европейского союза, НАТО и объединения «Восточное партнерство». По словам Шинковского вель Сенка, Польша собирается отдать дань памяти трагическим событиям в духе «исторической правды», однако Россия в этом не заинтересована. Политик также отметил, что в последнее время польские власти изменяют подход к вопросам истории. Он напомнил, что в 2009 году президент России Владимир Путин был приглашён на аналогичные мероприятия.