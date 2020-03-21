ИА «Ореанда-Новости». Министр экономического развития предупредил о возможном обострении ситуации с занятостью. Максим Решетников заявил, что в настоящее время необходимо мониторить ситуацию с переводом граждан РФ на трёхдневную рабочую неделю. Это и будет являться показателем того, что ситуации с занятостью в стране обостряется.

Решетников отметил, что на данный момент ведётся работа над законопроектом, который коснётся моратория на банкротство предприятий. Документ находится на последней стадии подготовки, он уже внесён на рассмотрение.

Ранее мэр Москвы попросил столичных работодателей по возможности перевести своих сотрудников на удалённый режим работы. Также он призвал их не мошенничать и не заставлять работников брать «вынужденные отпуска за свой счёт».