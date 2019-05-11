ИА «Ореанда-Новости». Украинский депутат Верховной рады Сергей Каплин от фракции "Блок Петра Порошенко" внёс предложение провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.

Сейчас в Раде лежит два зарегистрированных законопроекта о дате инаугурации – 19 мая и 1 июня. Сам Зеленский требует не оттягивать дату и провести её 19 июня. По закону она должна состояться не позднее 3 июня. Окончательное решение принимает Рада.

Каплин предлагает первый этап, официальный, провести 19 мая в сессионном зале парламента страны, а второй этап – на НСК "Олимпийский", куда будет приглашена пресса и представители общественности и иностранных государств. Во время второй присяги Зеленский повторно повторит слова присяги.

Каплин также предложил 1 июня проводить ежегодный отчёт нового президента перед гражданами страны.