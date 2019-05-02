ИА «Ореанда-Новости». По мнению депутата Верховной рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука за трагедию в Одессе пятилетней давности, когда погибли 48 человек, должны ответить политики и правоохранители, которые находились в городе в то время на службе.

Также, по его мнению, ответственность должны понести те люди, которые не расследовали и «покрывали все эти вещи на протяжении этих лет». То есть начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, так как сменилось пять генеральных прокуроров, но дело «до сих пор висит в воздухе».

«Горбатюк говорит, что ему мешали генеральные прокуроры. Выходит, все пять», – считает Мосийчук.

Напомним, сегодня в Одессе проходят траурные мероприятия по поводу пятой годовщины трагедии.