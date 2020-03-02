ИА «Ореанда-Новости».Депутат Верховной рады Украины заявил, что решение проблем с Россией, можно решить, сбросив на Москву атомную бомбу.

В эфире нового государственного канала «Дом», который начал вещание со второго марта на территории Крыма и Донбасса, замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев выступил с весьма неоднозначным заявлением. Политик уверен, что в случае противодействия вещанию нового канала на территории указанных выше регионов, любые проблемы можно будет решить с помощью атомной бомбы, которую следую «швырнуть» на Москву. Он назвал это «наиболее эффективным способом» общения с Россией. Отметив, что не исключает возможности радиоэлектронной борьбы со стороны РФ с новым телеканалом.