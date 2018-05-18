ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Анатолий Медведев предложил Владимиру Путину не менять министра энергетики в стране и оставить Александра Новака на второй срок. По мнению премьер-министра России, его кандидатура вполне подходит на эту должность.

Свой карьерный путь Александр Новак начинал с Норильска, где он с 2000 по 2002 года был заместителем главы по финансово экономическим вопросам. До этого он работал аппаратчиком на местном горно-металлургическом комбинате. С 2000 по 2008 года он трудился в администрации Красноярского края. С 2008 года он был назначен в должности заместителя финансов РФ и был на ней четыре года. А уже с 2012 года был назначен министром энергетики, в этой должности он останется на ближайший срок.

Все заместители Новака также останутся на своих местах. Ротация кадров в ближайшее время не планируется. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства.

Также президент одобрил предложение премьера о составе правительства.

В России первым вице-премьером назначили А. Силуанова, вице-премьером по социальной политике – Т. Голикову, вице-премьером по культуре и спорту – О. Голодец, вице-премьером по строительству – В. Мутко, вице-премьером по промышленности – Д. Козак, вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу – Ю. Борисова, вице-премьером по транспорту – М. Акимова, вице-премьером по агропромышленному комплексу – А. Гордеева, вице-премьером и главой аппарата правительства – К. Чуйченко, вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе стал Ю. Трутнев.

Соответствующий указ о закреплении данных чиновников в должности Владимир Путин обещал подписать уже сегодня.

При этом в структуре правительства России также ожидаются небольшие изменения. Например, Министерство образования и науки разделяется на Министерство просвещения (среднее общее и специальное образование) и Министерство науки и высшего образования (высшие учебные заведения и институты науки). А вот Минкомсвязи станет Министерством цифрового развития.