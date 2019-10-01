Обсуждается возможность сохранения первого (родного) гражданства иностранцами, которые претендуют на российский паспорт. Данная идея содержится в бюджетном проекте на 2020-2022 годы. Проект внесён на рассмотрение Государственной думы.

Такое решение поможет облегчить порядок получения российского гражданства, а также поспособствовать миграционному потоку и повышению уровня туризма.

Кроме того, проект Минэкономразвития содержит несколько сценариев упрощения процедуры получения вида на жительство, разрешения на временное пребывание на территории страны. Также министерство планирует помочь иностранцам, проходившим обучение в вузах России. Помимо российских вузов, право на упрощённый порядок будут иметь выходцы из других стран, получивших образование в учреждениях Балтии и СНГ.