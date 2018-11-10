ИА «Ореанда-Новости» 10 ноября отмечается профессиональный праздник сотрудников МВД России - День полиции. Служба в органах внутренних дел России является почётной и престижной, её сотрудники круглосуточно защищают жизнь и безопасность не только россиян, но и граждан других стран, которые находятся на территории России. Согласно традиции, в этот день в Кремль приглашают самых лучших сотрудников полиции на торжественную церемонию награждения, где им будут вручены премии, ценные подарки, грамоты и награды. По некоторым оценкам, премии ко Дню полиции в 2018 году составят до двадцати тысяч рублей.





Профессиональный праздник сотрудников МВД является рабочим днем. Полицейские даже в выходные продолжают работать на боевом посту, при этом не теряя своей бдительности. Мы часто не замечаем достижения бойцов правопорядка, что лишь подтверждает высокую эффективность их ответственной деятельности, от результатов которой во многом зависят социально-политическая стабильность в обществе и спокойствие людей.





Служба в правоохранительных органах была и остается сегодня самой ответственной и почётной, поскольку работникам силовых структур доверено обеспечивать надёжную защиту конституционных основ государства, поддерживать порядок в обществе, обеспечивать безопасность российских граждан.





В этот день правительство РФ торжественно поздравит всех полицейских с профессиональным праздником. Президент РФ вручит награды самым лучшим полицейским за последний год, повысив их в звании. В России эта дата приравнивается к национальному празднику.





Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Александр Ярошук поздравил представителей МВД с профессиональным праздником: "Энергия, мужество и стойкость всегда будут востребованы в деятельности по защите суверенитета нашей страны, прав и свобод граждан Российской Федерации от преступных посягательств. Наша полиция день за днём демонстрирует эти качества при выполнении служебного долга. Лейтмотивом вашей работы стал прекрасный девиз органов внутренних дел: "Служим России! Служим закону!".





В 2018 году этот праздник выпадает на субботу. Раньше профессионалов называли милиционерами, а сейчас их звание звучит, как полицейские. Защитники России отмечают свой день в течение более пятидесяти лет. День полиции - важное событие для всех страж порядка.



Этот день официально начали отмечать с 1962 года. Дату праздника выбрали потому, что в этот день в 1917 году было введено постановление об организации милиции. Позже эта специальность вошла в состав МВД РФ.