ИА «Ореанда-Новости». Елена Афанасьева, член Конституционного комитета Совета Федерации, выступила с предложением снизить возраст, в котором россияне могут участвовать в политическом голосовании.

Афанасьева напомнила, что паспорта в России выдаются в возрасте 14 лет, в исключительных случаях молодые люди могут вступать в брак в возрасте 16 лет. "Мы должны дать молодым людям возможность проголосовать в возрасте 16 лет, чтобы они чувствовали себя как граждане, чей голос услышан".

Перспективы такого предложения довольно расплывчаты. Как отмечалось ранее, значительную долю участников акций протеста правой несистемной оппозиции составляют именно молодые люди в возрасте до 18 лет.