ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о наказании граждан за препятствование работе медицинских работников, предусматривающий в том числе более жесткие санкции за непропускание скорой помощи на дорогах. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

«В целом, поведение людей на дороге улучшается. Но в любом случае сохраняются ситуации, когда скорая помощь едва пробивается сквозь пробки. Поэтому я считаю, что такой закон о наказании для граждан является для работников здравоохранения и скорой помощи своевременен, необходим и полезен », - отметил эксперт Константин Калачев.

Кроме того, глава Российской Федерации подписал закон, в соответствии с которым в случае препятствование медицинским работникам, повлекшее серьёзный вред здоровью пациента, правонарушителя будет ждать от двух лет принудительного труда или штраф до 80 тыс. руб. Если в такой ситуации пациент умрет, лишивший возможности оказывать ему помощь будет наказан лишением свободы на срок до четырёх лет.