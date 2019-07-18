ИА «Ореанда-Новости» Глава российской государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о готовности поставить в турецкую армию истребители Су-35, если Анкара проявит заинтересованность к такой сделке.

17 июля пресс-секретарь администрации США сообщил, что решение Турции приобрести зенитно-ракетные системы С-400 российского производства исключает её дальнейшее участие в программе по разработке американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

На следующий день министерство иностранных дел Турции обратилось к властям США с призывом отказаться от данного заявления и продолжить сотрудничество по F-35.