ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что вопрос о запрете на импорт грузинских вин больше не рассматривается.

Политик признался, что такая позиция связана с тем, что президент Владимир Путин «призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода». Идея введения «винных санкций» появилась после скандального выступления ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, который позволил себе оскорбительные высказывания о Путине. Несмотря на то что официальный Тбилиси осудил поведение журналиста, российские парламентарии выдвинули инициативу ограничить импорт грузинского вина. Путин не поддержал эту идею. «Я бы не стал это делать из уважения к грузинскому народу. Мало ли кто что ляпнул», – сказал глава государства.

Что касается ранее введённых ограничений на авиасообщение между Россией и Грузией, Карасин подчеркнул, что они введены временно. «Условия его отмены четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан», – заявил замминистра.