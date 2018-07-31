



На выборах в Красногорске политическое движение Гудкова «Партия перемен», ранее партия «Гражданская инициатива», выдвинула в качестве кандидата Ростислава Мурзагулова. Навального покоробил тот факт, что Мурзагулов является давним соратником Радия Хабирова, нынешнего главы муниципального образования, который выдвигается на этих выборах как кандидат от партии «Единая Россия».



ИА «Ореанда-Новости» . Конфликт между Алексеем Навальным и Дмитрием Гудковым начал разгораться, когда первый обвинил своих коллег по оппозиции в поддержке членов партии «Единая Россия».

Также от «Партии перемен» на выборы идут: режиссер телекомпании НТВ Дарья Махортова; Алексей Калитвинов, бывший ранее руководителем приемной депутата Московской городской думы, ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова; Евгений Монин; Андрей Толпекин; Ашот Овакимян.





Алексей Навальный посчитал, что выдвижение данных кандидатов позорит российскую оппозицию - Ростислав Мурзагулов дружит с представителем «единороссов», а остальные кандидаты просто «апшное ворье».



Об этом блоггер написал в своём аккаунте в Twittere. Вслед за этим Навальный раскритиковал Ксению Собчак, которая является членом партии «Партия перемен» за то, что она выступила с поддержкой пенсионной реформы. Также Навального не устраивает тот факт, что Собчак поддерживает Сергея Собянина на выборах мэра Москвы.





Дмитрия Гудкова, лидера оппозиционного движения «Партия перемен» возмутило такое отношение Навального. Он незамедлительно ответил оппозиционеру на своей странице в Facebook.



Гудков отметил, что Алексей Навальный, исполняя роль революционера, испортил отношения со многими бывшими союзниками, а мнение Ксении Собчак по поводу пенсионной реформы никак не соотносится с мнением партии, которая выступает против реформирования пенсионной системы.



Лидер «Партии перемен» вспомнил, что Навальный в последние годы отмежевался ото всех, и не поддерживал Гудкова. Также оппозиционер написал, что политика заключается не только в борьбе, но и в поиске союзников, а Навальный просто-напросто не видит будущего России без себя во главе.





На пост Гудкова в социальной сети Facebook Навальный ответил, что желает размежевания со всеми, кто поддерживает кандидатов партии «Единая Россия» и лояльно относится к нынешней пенсионной реформе.





Начавшийся в социальных сетях конфликт двух оппозиционеров вызвал бурную реакцию в либеральном лагере. Соратники Навального яростно начали обвинять «Партию Перемен» в поддержке «единороссов». Сторонники Дмитрия Гудкова поддерживают его мнение о том, что Навальный уже не борется с режимом, а желает подчинить себе всю оппозицию.





Политологи отмечают, что разгоревшийся конфликт будет продолжаться ещё долго. Политолог Вячеслав Смирнов говорит, что Дмитрий Гудков озвучил сейчас то, что все и так давно знали – «Навальный – это авторитарный харизматичный лидер». Сейчас Дмитрий Гудков стал сильнее и может собрать вокруг себя оппозиционные течения. Во что выльется этот конфликт, можно будет увидеть через несколько лет.