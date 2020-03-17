17.03.2020, 09:27
В Рязани стартовали антитеррористические учения
ИА «Ореанда-Новости». Как сообщают СМИ управления ФСБ в Рязанской области, с 17 марта начинаются антитеррористические учения.
Начало берётся на территории ТРЦ «Премьер», на базе находятся патрули ГИБДД, машины скорой и пожарной помощи. Паркова также занята вооружёнными полицейскими.
Второй день учений пройдёт с 8:00 до 10:00 среды, 18 марта.
Начало берётся на территории ТРЦ «Премьер», на базе находятся патрули ГИБДД, машины скорой и пожарной помощи. Паркова также занята вооружёнными полицейскими.
Второй день учений пройдёт с 8:00 до 10:00 среды, 18 марта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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