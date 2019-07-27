В Сербии сообщили, что ЦАР отозвала признание суверенитета Косова
ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание независимости самопровозглашённого Косова.
Дипломат отметил, что ЦАР стала 14-м государством, «которое уточнило свою позицию о непризнании независимости Косова». Представители ЦАР официально уведомили сербскую сторону о результатах специального расследования по этому поводу. Было установлено, что никакого документа о признании Косова в африканской стране не принимали, и по этой причине власти, по словам Дачича, «не могут занимать позицию, противоречащую мировому праву».Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в начале 2008 года. В 2010 году суверенитет данной территории был признан Международным судом ООН. Ныне, как утверждают в Сербии, он признан менее чем 100 государствами. В Косове считают, что таковых насчитывается 117. Против признания Косова независимым государством выступают более 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Испания, Греция и Израиль.
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