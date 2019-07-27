ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание независимости самопровозглашённого Косова.

Дипломат отметил, что ЦАР стала 14-м государством, «которое уточнило свою позицию о непризнании независимости Косова». Представители ЦАР официально уведомили сербскую сторону о результатах специального расследования по этому поводу. Было установлено, что никакого документа о признании Косова в африканской стране не принимали, и по этой причине власти, по словам Дачича, «не могут занимать позицию, противоречащую мировому праву».

В 2010 году суверенитет данной территории был признан Международным судом ООН., в том числе Россия, Китай, Индия, Испания, Греция и Израиль.