ИА «Ореанда-Новости» Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что принятый парламентом страны в апреле закон о государственном языке представляет собой «кнут», отметив при этом, что данный акт может иметь эффект, противоположный ожидаемому.

Применение такого «кнута», по мнению Юраша, способно существенно замедлить, приостановить и даже развернуть в противоположном направлении процесс украинизации страны. Политик сказал, что популяризация украинского языка должно проходить «органично», призвал чаще применять метод «пряника» в данной сфере.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предписывает использовать исключительно украинский язык во многих сферах жизни – от осуществления государственной власти до обслуживания населения.

После избрания в президенты Зеленский сообщил, что после инаугурации он собирается скрупулёзно проверить данный закон в аспекте соблюдения прав и интересов граждан.