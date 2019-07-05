ИА «Ореанда-Новости» Петер Марчек, депутат Национального совета Словакии от политической партии «Мы семья», представителей которой относят к так называемым евроскептикам, сообщил о намерении внести в парламент резолюцию об отмене санкций, направленных против России. Резолюция с призывом отменить ограничения, как сообщил политик, будет представлена депутатам в течение 2 месяцев.

Марчек заявил, что конфронтация со страной, с которой словаки «имеют плотные исторические… связи», недопустима. Он отметил, что антироссийские санкции отрицательно сказываются на экономике не только Словакии, но и прочих государств, входящих в Европейский союз.

Каковы будут итоги голосования в Национальном совете, неизвестно, однако сам факт подготовки такого документа, как считает Марчек, показателен: он свидетельствует об общественном запросе на изменение курса внешней политики Братиславы.

Ранее Марчек и другие члены партии «Мы семья» призывали признать суверенитет России над Крымом.