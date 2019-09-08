ИА «Ореанда-Новости» Сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (МРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов заявил, что более чем две трети сообщений, которые активисты движения «Голос» используют для составления «карты нарушений», не соответствуют действительности и вводят избирателей в заблуждение.

Ранее «Голос» проинформировал, что на «карту нарушений» уже поступило больше сообщений, чем в течение единого дня голосования в 2018 году.

«…То, что они делают, – это внутренний документ для специалистов. Мы в МРГ пользуемся картой для проверки этих сообщений. Но более двух третей тех сообщений, которые приведены на карте, они не являются нарушением законодательства. А из тех, которые остаются, абсолютное большинство – это те, по которым принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объёме», – сказал по этому поводу Борисов. «Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов», – заключил он.

В то же время представитель СПЧ признал, что сама деятельность такого рода, безусловно, полезна, однако, по его словам, «то, как они это делают, не вписывается ни в какие цивилизованные, научно обоснованные, современные рамки решения проблем, и это попахивает политическим заказом».