ИА «Ореанда-Новости». Сенатор Клишас заявил, что ограничивать передвижение граждан РФ могут лишь парламент и президент.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях. Об этом говорится в 55 статье Конституции России. Сенатор подчеркнул, что введение подобных ограничений относится к компетенции Федерального собрания и президента страны.

Ранее мэр Москвы Собянин сообщил об ужесточении режима самоизоляции. Теперь дома должны находиться все жители столицы, независимо от возраста.