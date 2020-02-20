ИА «Ореанда-Новости». «Справедливая Россия» предложила внести в Конституцию лишение российского гражданства педофилов.

Председатель партии Сергей Миронов заявил, что СР предлагает внести в Конституцию пункт о лишении гражданства, который затронет в частности террористов и педофилов. Миронова процитировала пресс-служба «Справедливой России».

Политик заявил, что важно внести в Конституцию процедуру лишения российского гражданства. Этот процесс должен касаться людей, которые совершили особо тяжкие преступления, такие как терроризм или растление малолетних.

Также справороссы предлагают прописать в Конституции РФ поправки, у которых имеется идеологическое значение. Так, одна из них подразумевает закрепление в основном законе основополагающей роли культуры в развитии российского общества. Вторая же коснётся «единой концепции государственной информационной политики».