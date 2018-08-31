ИА «Ореанда-Новости». Опубликовали расшифрованные телефонные переговоры Бориса Ельцина и Билла Клинтона в 1999 году. Из этих бесед следует, что Ельцин лично сообщил Клинтону о том, что выбрал своим приемником Владимира Путина. Ельцин также пояснил, почему его выбор пал именно на Путина. Эти рассекреченные данные появились в общем доступе на сайте библиотеки Билла Клинтона.



Так, 8 сентября 1999 года Ельцин признался Клинтону, что ему потребовалось много времени, чтобы выбрать приемника, который сможет в 2000 году возглавить Россию. Он выразил уверенность, что Путин справится со своими обязанностями, так как компетентен в этих вопросах, и его поддержат граждане в 2000 году.

«К сожалению, на тот момент я не смог найти кого-либо из действующих кандидатов. Наконец, я наткнулся на него, на Путина, и изучил его биографию, его интересы, его знакомых и т.д. и т.п. Я понял, что он надежный человек, хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности. В то же время он обстоятельный и сильный, очень общительный и может легко входить в контакт с потенциальными партнерами. Я уверен, что вы найдете его высококвалифицированным партнером. Я глубоко убежден, что его поддержат как кандидата в 2000 году», — сказал Ельцин.

В том же разговоре 8 сентября американский лидер Клинтон указывает, что до этого у него с Путиным были хорошие контакты и он с нетерпением ждет встречи с ним.

Следующая их беседа состоялась 19 ноября, спустя два месяца. Тогда Ельцин сообщил Клинтону о своей уверенности, что Путин займёт пост президента, когда тот поинтересовался у своего российского коллеги, кто станет следующим главой страны.

«Конечно, Путин. Он будет преемником Ельцина. Он демократ и знает Запад», — сообщил Еьцин.

В конце разговора Ельцин рассказал о своём приемнике, описал его сильные стороны и качества.

«Он сильный. У него есть внутренний стержень. Он силен внутренне. И я сделаю все возможное для его победы — законным путем, разумеется. И он победит. Вы будете вести дела вместе. Он продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России. У него есть энергия и мозги, чтобы добиться успехов в этом», — сказал Ельцин.







Напомним, 9 августа 1999 года Ельцин назначил Путина исполняющим обязанности премьер-министра. Он также назвал его в тот же день своим преемником. 16 августа Госдума утвердила Путина в должности главы правительства.

31 декабря 1999 года Ельцин объявил об уходе в отставку, после чего Путин стал исполняющим обязанности президента. Спустя три месяца, 26 марта, Путин победил на выборах в первом туре.