ИА «Ореанда-Новости» Министерство обороны США собирается представить правительству планы об отправке на Ближний Восток группы войск численностью до 10 тысяч человек. В качестве причины указана необходимость отражения возможной угрозы со стороны Ирана.

В соответствии с планом в регион должны быть направлены дополнительное вооружение, в том числе батареи ракетного комплекса Patriot, и военные суда.

Соответствующий запрос поступил в Пентагон от Центрального командования Вооружённых сил США, в зону ответственности которого входят территории 21 государства, в числе которых Афганистан, Ирак, Иран, Сирия, Йемен и другие, а также международные воды Красного моря, Персидского залива и западной части Индийского океана.