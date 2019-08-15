ИА «Ореанда-Новости» Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина может претендовать на членство в НАТО и что Белый дом намерен поддерживать Киев в этом начинании.

«Есть политика Соединённых Штатов, которую поддерживаю и я, и Белый дом, и министерство обороны: США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и мы с радостью будем приветствовать заявку Украины о членстве», – сказал Тейлор. Дипломат отметил, что США стремятся помочь Украине реформировать и усиливать армию и флот. «Нет ничего лучше, чем продолжать то, что вы (ккраинцы. – Ред.) делаете сейчас. Я говорю о военной реформе, о совместных учениях, о переходе на натовские стандарты вооружения», – заявил политик в интервью «Европейской правде».