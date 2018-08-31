ИА «Ореанда-Новости». 25 августа 2018 года скончался сенатор США Джон Маккейн. Однако, личность его ещё появится в документальном фильме Джека Брайана «Активные меры», который выйдет на экраны в пятницу 31 августа.

Фильм посвящён теме «вмешательства России» в выборы президента Соединённых Штатов 2016 года, а также рассказывает о действующем президенте Дональде Трампе и его предполагаемых связях с российскими властями.

В этом и заключается центральный посыл фильма: президенты двух крупнейших мировых держав связаны между собой теснее, чем считалось прежде.

Сенатор Маккейн не был сторонников теории сговора Трампа с русскими, но критиковал его за готовность к сотрудничеству. Зато он не ставит под сомнение тот факт, что присутствовало российское вмешательство в американские выборы. «Тот факт, что была произведена атака на фундаментальные, абсолютно фундаментальные, свободные и справедливые выборы, должен встревожить всех нас», - говорит Маккейн в фильме.

Как утверждают авторы фильма, Владимир Путин якобы уже 30 лет как воюет в «тайной политической войне». Цель такой войны состоит в подрыве, влияние и контроле мировых событий через серию кибератак, пропагандистских кампаний и коррупции.

Режиссёр фильма признаётся, что, задумываясь о проекте, он и его команда думали раскрыть и явить общественности несколько грязных фактов, а вышло обнаружить едва ли не самую большую угрозу демократии почти за всё столетие.

В фильме, по анонсам, использовано более 200 архивных материалов, как из официальных источников, как например, The Washington Post, так и из каналов на YouTube.

Ряд экспертов утверждает, что фильм выпускается в интересах внутриполитической борьбы и направлен исключительно на внутреннего потребителя. Противники Трампа в фильме «Активные меры» давят на единственное слабое место президента, раскручивая его. Демократы сейчас снова пытаются «замочить» русских, потому что иного объяснения проигрыша в ноябре 2016 года у них нет. Демократы, оказавшись на помойке истории, за минувшие два года так и не придумали ничего нового»