ИА «Ореанда-Новости» У здания мэрии в центре Москвы начались задержания участников не согласованного с властями митинга. Патрулирующие территорию полицейские предупреждают активистов о том, что их действия незаконны. Задержаны несколько десятков человек, которых помещают в автозаки, стоящие вдоль улицы Тверская.

Власти заранее предупредили людей, намеревающихся принять участие в протестной акции, о недопустимости нарушения закона и об ответственности за это. Столичный мэр Сергей Собянин заявил о готовящихся провокациях. В московском управлении МВД призвали отказаться от участия в митинге.

Прокуратура Москвы ведёт административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу, которые организовали незаконные акции протеста 14 и 27 июля.