ИА «Ореанда-Новости» Интернет-портал «Иркутск сегодня» сообщил, что на площади Советов в Улан-Удэ начался стихийный митинг.

Акция была организована местным жителем Дмитрием Баировым. Её участники первоначально требовали освободить двух задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева, который в марте отправился пешком в Москву, чтобы изгнать президента России Владимира Путина. Позднее было выдвинуто ещё одно требование – переизбрать мэра города (8 сентября на выборах победил независимый кандидат Игорь Шутенков).

Портал Babr24 сообщил, что в митинге участвовали около 200 человек. К манифестантам присоединились лидеры КПРФ в Бурятии Вячеслав Мархаев, который представляет Иркутскую область в Совете Федерации, и Баир Цыренов. «Люди пока не собираются расходиться, но акция проходит мирно», – сообщает издание в онлайн-трансляции. На место митинга прибыли сотрудники ОМОНа, но никаких активных действий они пока не предпринимают.

Цыренов рассказал журналистам «Коммерсанта», что митингующие и ОМОН находились на площади всю ночь. Затем на месте событий появились неизвестные лица и начали нападать на протестующих. «Похожие на бандитов люди в чёрной форме схватили меня, куда-то потащили, ударили по лицу. Меня отбили люди, и я смог убежать», – сказал Цыренов. Как он утверждает, в настоящее время на площади продолжают оставаться около 20 человек, неизвестные люди в чёрном уехали. Цыренов сообщил, что оставшиеся участники митинга продолжают требовать, чтобы к ним вышел губернатор.