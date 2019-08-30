30.08.2019, 12:49
В турецком МИДе назвали условия, при которых из Сирии будут выведены войска
ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находясь с визитом в Норвегии, заявил, что подразделения турецкой армии покинут территорию Сирии лишь после того, как будет найдено политическое решение конфликта. «Если будет найдено политическое решение в Сирии, наша армия уйдет оттуда. Но сейчас режим (президента Башара Асада. – Ред.) не верит в политическое урегулирование», – сказал глава дипломатического ведомства.Помимо этого Чавушоглу сообщил, что российские власти предоставили гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб. «Россия дала гарантию, что силы режима Асада не будут совершать нападения на наши наблюдательные пункты в Идлибе», – сказал турецкий дипломат.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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