ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находясь с визитом в Норвегии, заявил, что подразделения турецкой армии покинут территорию Сирии лишь после того, как будет найдено политическое решение конфликта. «Если будет найдено политическое решение в Сирии, наша армия уйдет оттуда. Но сейчас режим (президента Башара Асада. – Ред.) не верит в политическое урегулирование», – сказал глава дипломатического ведомства.

«Россия дала гарантию, что силы режима Асада не будут совершать нападения на наши наблюдательные пункты в Идлибе», – сказал турецкий дипломат.