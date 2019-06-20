ИА «Ореанда-Новости». В Минобороне предложили дополнить УК статьей, рассматривающей наказание за осквернение или уничтожение памятника воинам. Также статья коснется воинские захоронения. Сейчас документы уже опубликовали на соответствующем сайте правовых актов, где в описании указано, что мера призвана спасти символы воинской славы и в России, и за рубежом.

«Такие преступления только искажают исторические события, уменьшают роль Вооруженных сил России в поддержании безопасности на территории страны», – говорится на сайте. Действительно, в последние месяцы участились случаи порчи памятников, например, в небольшом немецком городе Шпремберг был разрушен военный памятник. Полиция проводит проверку по данному факту.