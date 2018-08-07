ИА «Ореанда-Новости». В Верховной раде Украины депутат Мосийчук высказал своё мнение о том, что экономика страны окончательно рухнет, если власти закроют железнодорожное сообщения и границы с Россией.



Депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук предрёк ситуацию, что в случае закрытия железнодорожного сообщения, украинцы на заработках не смогут вернуться домой, кроме того, это принесёт убытки прежде всего народу. Он подчеркнул, что несмотря на отношение к этому, миллионы украинцев зарабатывают в России, а в случае закрытия границ, люди не смогут зарабатывать, и тогда не особо устойчивая экономическая ситуация окончательно рухнет.

«И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться – почтой, бандеролью? И на чем им потом зарабатывать? А наша экономика, которая и так в стагнации, благодаря нашим попрошайкам (прим. ред. – политикам), окончательно рухнет», – сказал Мосийчук в эфире местного телеканала «112 Украина».

Напомним, на днях Владимир Омелян, министр инфраструктуры на Украине, сообщил, что власти обсуждают вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Россией. Годом ранее он говорил, что убытки страны при принятии такого шага составят одну гривну.

Представитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко написала в своем Facebook, что в данный момент экономическую ситуацию спасают лишь простые люди, украинцы, которые работают в иностранных государствах, и перечисляют деньги родственникам. И в бюджет Украины в текущем году таким образом было перечислено около пяти миллиардов евро. О каких иностранных государствах идёт речь, Тимошенко не уточняла.

Политик из России Эдуард Попов отметил, что такие заявления в стенах Верховной рады Украины указывают на то, что Россия по-прежнему остаётся главным торговым партнёром, хоть властям и прискорбно это признать. Также политолог отмечает, что с приближением выборов от правительства Украины будут поступать всё более радикальные предложения.

«И чем хуже будет ситуация на Украине, тем радикальнее будут призывы обрубить те немногие связи, которые остались», – считает Эдуард Попов.