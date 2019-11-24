ИА «Ореанда-Новости» Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак назвал Крымский полуостров «плацдармом для господства» России в Средиземном море.

«Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна «кошмарить» всю Европу и Северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море», – сказал офицер в интервью информационному агентству «Укринформ». Хомчак подчеркнул, что он имел в виду именно Средиземное, а не Чёрное и Азовское моря.

Незадолго до этого глава представительства президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил о существовании стратегии возвращения Крыма под юрисдикцию Киева, над которой работают члены команды главы государства Владимира Зеленского. Политик упомянул о том, что в числе прочего разрабатываются «переходное» законодательство и планы реинтеграции жителей полуострова. Кориневич подчеркнул, что Крым планируется возвращать дипломатическими методами, а не силой.