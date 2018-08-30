ИА «Ореанда-Новости». 18 сентября в Берлине состоится встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт отмечала, что в Америке всегда с опаской смотрели в сторону возможного сотрудничества Москвы и Берлина. Она заявляла о том, что в США всегда ревностно преследуют свои интересы и зачастую прибегают к агрессивным методам их защиты, особенно ярко это заметно после избрания Дональда Трампа. Вот только интересы Соединённых Штатов во многом противоречат интересам европейцев, во многих отношениях – не только в экономическом. Развернув войну за ресурсы, Америка дестабилизировала Ближний Восток и продолжает делать это в Иране, а страдает при этом и расплачивается в первую очередь Европа, вынужденная подчиняться политике, которая противоречит её интересам.

По словам Вагенкнехт, плохие отношения с Россией также противоречат интересам Европы. По словам депутата, Соединённые Штаты всегда боялись объединения российских ресурсов и немецкой технологии, и опасения небезосновательны. На её взгляд, Евросоюзу давно пора развивать плодотворное сотрудничество вместе с Москвой.

Политолог, глава экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов утверждает, что США не просто опасаются энергетического сближения России и Европы — они против этого сближения работают всю историю.

Такой технологический союз России очень выгоден, более того, Россия готова сотрудничать в сфере высоких технологий не только с Европой, но и с Азией — Кореей и Японией. Гражданские технологии привлекаются через совместные проекты.

Игорь Рябов отметил: «Заслуга Трампа в том, что он в силу своей личности донельзя обострил всю повестку проблем глобального мира, встав на сторону прямых интересов США. Стал говорить откровенно. Раньше интересы США камуфлировались под обманчивые розовые мечты, которыми обольщались европейские элиты. Теперь обмана никакого нет, а у европейцев ломка — исчезновение иллюзий они воспринимают как обман. Обратите внимание, как тихо себя ведут главные агенты влияния США в Европе — чиновники Евросоюза. Их сегодня просто нет в повестке. Им и страшно, и грустно одновременно. Их тоже обманули. Формально власти у них много, а реально нет».