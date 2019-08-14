ИА «Ореанда-Новости» Агентство Reuters сообщило, что администрация США изменила позицию в отношении продления СНВ-3 (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). В связи с ведущимися российской стороной разработками новой гиперзвуковой крылатой ракеты в Белом доме усомнились в целесообразности продления сделки на 5 лет.

Высокопоставленный собеседник сообщил журналистам, что взрыв на ядерном полигоне в Архангельской области в американской администрации связывают с испытаниями разрабатываемой ракеты. В Вашингтоне, отмечает он, не уверены, был ли это ядерный взрыв, но полагают, что утечка радиации была. Ранее американские эксперты высказывали предположение, что речь идёт о ракете «Буревестник» с ядерным двигателем.