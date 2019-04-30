ИА «Ореанда-Новости» Власти Венесуэлы приняли решение о повышении минимального размера заработной платы с 18 тысяч до 40 тысяч боливаров. По официальному курсу валют последняя сумма не превышает 8 долларов США. Предусмотрены надбавки в размере 25 тысяч боливаров для отдельных категорий сотрудников.

Ранее представители оппозиции заявляли, что минимальная зарплата выплачивается нескольким миллионам человек, в числе которых сотрудники полиции, сферы образования и здравоохранения. Также указывалось на то, что размер минимальной зарплаты был более чем в 14 раз меньше, чем в Гаити, которая считается самым бедным государством в Западном полушарии.

В последние годы в Венесуэле наблюдается острый социально-экономический кризис, который сопровождается гиперинфляцией. В 2019 году тяжёлое положение усугубилось вследствие обострения конфликта между правительством страны и оппозицией.